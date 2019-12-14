Пхеньян, , 17:27 — REGNUM Власти Северной Кореи будут использовать недавние ракетные испытания в разработке вооружений, нейтрализующих угрозы со стороны Соединенных Штатов, об этом 14 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если враждебные силы, в том числе и США, хотят завершить год мирно, им следует воздержаться от провокаций», — говорится в заявлении агентства.

Напомним, Северная Корея провела ряд ракетных испытаний на космодроме Сохэ, что вызвало негативную реакцию со стороны Вашингтона. Действия Пхеньяна ставят под сомнение прогресс в деэскалации напряженности на полуострове, достигнутом за последние два года.

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