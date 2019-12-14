Тбилиси, , 17:16 — REGNUM Акция в честь председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы началась на площади Свободы в Тбилиси после 16:00 часов и закончилась спустя менее чем два часа праздничным фейерверком.

Несмотря на то, что акция была кратковременной и ограничилась лишь выступлениями отдельных лидеров правящей партии «Грузинская мечта», на нее организаторы собрали представителей почти со всех уголков Грузии.

Дороги вокруг Площади Свободы были предварительно перекрыты еще с 14:00 часов 13 декабря, а 14 декабря закрылся для движения транспорта весь центр города. Привозить людей из регионов стали с самого утра.

Присутствующих на акции было так много, что они не умещались на площади Свободы и стояли на проспекте Руставели почти до самой его середины и на прилегающих улицах. По проспекту и на площади были установлены мониторы, с которых население могло вблизи видеть и слушать выступающих с трибуны, установленной у здания Тбилисского сакребуло.

Хотя оппоненты «Грузинской мечты» и заявляли, что правительство насильно везет население регионов на акцию, и призывали сограждан не поддаваться насилию, предупреждая, что нынешней власти скоро наступит конец, и тогда многим придется отвечать за собственные проступки, присутствующие на акции особого недовольства не проявляли. И вели себя, в отличие от участников акций оппозиции, спокойно и мирно, слушая, а то и не слушая ораторов и беседуя между собой.

Многие жители регионов воспользовались стоящим тут же, на площади большим торговым центром «Галерея Тбилиси» и прикупили себе как одежду и обувь, так и продукты. «Я приехала из Батуми, и не жалею», — сказала нам одна из женщин после окончания акции. Ее, как и остальных жителей городов и сел Грузии, доставят обратно на том же транспорте, на котором привезли в столицу.

Оппозиция в этот день обещала создать правительству максимальные неудобства, но, учтя непривычное для последних лет количество народа на акции, решила воздержаться.

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