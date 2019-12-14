Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Санкт-Петербург не будет выкупать акции ОАО «Метрострой», гендиректора которого отправили в СИЗО по делу о многомиллионных хищениях.

Об этом заявил 14 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, собирается ли Смольный выкупить акции компании, чтобы сделать «Метрострой» полностью государственным.

«Город ничего ни у кого выкупать не будет, он будет строить метро», — сказал Беглов.

По словам градоначальника, делаться это будет «хорошо и качественно».

Александр Беглов добавил, что в планах на выкуп у Петербурга стоят детские сады, школы и поликлиники, в первую очередь.

Напомним, ОАО «Метрострой» является основным подрядчиком строительства петербургской подземки. 11 декабря гендиректору компании Николаю Александрову предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, растрата или хищение в особо крупном размере»). Его отправили под стражу до 8 февраля 2020 года.

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По данным «Фонтанки», сейчас Смольный и ГУП «Петербургский метрополитен» владеют 28% и 33% акций ОАО, соответственно, Вадим и Николай Александровы (бывший и нынешний гендиректора ОАО) владеют 17,19% и 9,82% акций, соответственно.

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