Киев, , 16:44 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о пропаже записей с четырех видеокамер наружного наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом 14 декабря он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».

По его словам, в день убийства журналиста правоохранительные органы не смогли получить видеозаписи с камер наблюдения, так как они якобы были уже переданы в полицию ранее. Он отметил, что эти записи являются очень ценным источником информации, так как расположены «в очень нужных местах» и «с хорошим качеством».

Аваков подчеркнул, что на данном этапе расследования предполагаются мероприятия, связанные с допросами подозреваемых, изучением их личных дел и проведением следственного эксперимента, который позволит воссоздать события ночи 20 июля 2016 года, когда был взорван автомобиль Шеремета.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте третьего подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета — украинского военнослужащего Андрея Антоненко. Предполагается, что он руководил преступной группой из пяти человек. В соответствии с решением суда, подозреваемого заключат под стражу до 8 февраля 2020 года.

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