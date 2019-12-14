Анкара, , 16:17 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли порядка 36 кг героина во время спецоперации в провинции Коджаэли, об этом 14 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Представители спецслужб остановили подозрительное транспортное средство, в котором были обнаружены запрещенные наркотические препараты. Водитель автомобиля был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Напомним, активная борьба правоохранительных органов Турции с распространением наркотиков привела к тому, что в 2018 году было изъято 18 тыс. 500 кг героина. Что стало рекордом за все годы существования государства.

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