Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга получили с орбиты поздравления с 25-летним юбилеем этого органа власти. На видеосвязь с большим залом Мариинского дворца во время торжественного заседания в субботу, 14 декабря, вышли космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Космонавты упомянули, что несколько петербургских депутатов служили в военно-космических войсках, включая спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

«Ваш труд настолько масштабен, что без труда виден даже из космоса», — заявили они, обращаясь к присутствующей на торжественном заседании спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

По ходу заседания городской парламент получил и другой интересный подарок: Вячеславу Макарову вручили икону Святителя Николая Чудотворца. Ее в Заксобрание принес настоятель действующего на территории Мариинского дворца храма святого Николая Чудотворца Петр Мухин.

По словам Макарова, каждый рабочий день в парламенте депутаты начинают с богослужения.

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