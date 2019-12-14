Киев, , 16:05 — REGNUM Журналистка телеканала НТВ Александра Тонких не была пропущена на территорию Украины. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба телеканала.

Поясняется, что корреспондента Тонких не пропустили на территорию Украины. Поводом для запрета на въезд в страну стало посещение журналисткой Крыма без специального разрешения украинских властей.

Журналистку остановила Госпогранслужба Украины в аэропорту «Борисполь», куда корреспондент прибыла авиарейсом из Стамбула. Тонких был запрещён въезд на территорию Украины сроком на три года.

Незадолго до этого инцидента журналисту НТВ Сергею Савину также отказали во въезде на территорию Украины. Официальной причиной отказа стала, якобы, невозможность журналиста подтвердить цель своего пребывания на Украине. Отмечается, что визит журналиста был запланирован заранее.

Напомним, на саммите в «нормандском формате» в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские журналисты могут беспрепятственно приезжать в Киев, чтобы лично понаблюдать за процессами, происходящими в стране.

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