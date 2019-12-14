Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня, 14 декабря, отмечает 25-летний юбилей. В эти минуты в Мариинском дворце проходит торжественное заседание городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

C приветственной речью с трибуны выступил нынешний председатель Заксобрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»). Он напомнил об основных достижениях первого созыва, который был избран в 1994 году.

«Особой вехой стало принятие Устава Санкт-Петербурга, городской конституции. В нем навечно закреплены принципы народовластия в Санкт-Петербурге и главные городские традиции, а именно: национальное равноправие, свобода совести и убеждений, сохранение исторического и культурного наследия, неповторимого облика города на Неве, сбережение памяти о жертвах революции, блокады, героях Великой Отечественной войны. И на этой основе сегодня крепко стоит здание государственной системы Санкт-Петербурга», — сказал Макаров.

Он добавил, что нынешний, шестой созыв ЗакСа сохраняет традиции, заложенные «нашими предшественниками», среди которых культура парламентской дискуссии, уважение к оппоненту из любой фракции, так как только избиратели могут определять, достоин ли тот или иной депутат представлять их в Заксобрании.

Заметим, на торжественное заседание в Мариинский дворец не пригласили депутатов первого созыва, избранного в 1994 году. В вину Макарову это поставил «яблочник» Борис Вишневский. В ответ Макаров обвинил Вишневского в том, что тот «палец о палец» не ударил для подготовки торжеств, к которым аппарат Заксобрания готовился год, а всех депутатов прежних созывов просто негде разместить в Мариинском дворце.

Добавим, за 25 лет депутаты петербургского парламента приняли более семи тысяч актов и направили в Госдуму более 300 федеральных законопроектов.

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