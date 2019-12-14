Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джулиану заявил, что во время своей поездки на Украину он собрал столько полезной информации о противниках американского лидера, что даже сложно себе представить. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В ходе своей частной поездки Джулиану собирал информацию в том числе и о компании Burisma, сотрудником которой ранее был сын бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена — Хантер Байден.

Киев Джулиану посетил 4 декабря. 6 декабря он рассказал, что поездка была очень результативной и он получил множество материалов, которые призваны доказать причастность бывшего вице-президента США Джо Байдена к масштабной коррупции на Украине.

Джулиану подчеркнул, что все собранные им материалы будут опубликованы и он готовит 20-страничный доклад.