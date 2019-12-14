Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Представители оппозиционных партий Грузии 14 декабря, на фоне запланированной в Тбилиси масштабной акции «Грузинской мечты», посвященной председательству страны в Совете Европы, проводят встречу с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

Встреча проходит в гостинице «Holiday Inn», и в ней принимают участие лидеры как парламентской оппозиции, так и непарламентских оппозиционных партий. По заявлению оппонентов нынешней власти, главной темой этой встречи будут незаконные действия, совершенные по отношению к оппозиции со стороны представителей правящей партии и сотрудников правоохранительных органов.

Среди жалоб, которые будут доведены до сведения дипломатов, насилие по отношению к «мирным демонстрантам», каковыми лидеры оппозиции именуют своих сторонников, неоднократно за эти дни нападавших на сотрудников полиции и оскорблявших представителей власти.

Оппозиция также сообщит дипломатам о том, что правящая партия «насильно» свозит из регионов работников госучреждений, школ и детских садов, чтобы заставить их принять участие в организованной «Грузинской мечтой» акции и «показать всему миру, что и у этой власти есть сторонники».

Надо отметить, что западное общество внимательно прислушивается во всем жалобам нынешней оппозиции, стержнем которой является партия экс-президента Саакашвили, и каждый раз выражает свое беспокойство и осуждение нежелательных насильственных действий властей Грузии. Также отметим, что когда оппозиция жаловалась дипкорпусу и международным организациям на насилие со стороны правительства Саакашвили, западный мир таким категоричным и непримиримым в своих оценках по отношению к прежней власти не выступал.