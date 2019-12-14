Киев, , 13:09 — REGNUM О возможности введения миротворческой миссии ООН на территорию республик Донбасса заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Об этом он сообщил 13 декабря вечером в эфире ток-шоу «Свобода слова» с Савиком Шустером на телеканале «Украина».

Пристайко отметил, что данный шаг украинской стороны может быть предпринят в том случае, если все возможные варианты договоренностей с РФ в рамках «Минских соглашений» будут исчерпаны. Он также отметил, что ранее украинская сторона не обращалась в ООН с просьбой о миротворческом контингенте, но с подобным обращением в ООН обращалась РФ. Но предложение России Украину не устраивает ввиду того, что РФ предлагала разместить миротворцев ООН лишь вдоль линии соприкосновения.

«Наша команда пытается решить все, что можно в рамках «Минска». Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ничего обговорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу, который наверное, это будет не решение мое, а президента или если моя рекомендация, будет наверное миротворческая миссия [ООН — ИА REGNUM]», — отметил Пристайко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава украинского МИД заявил о том, что обсуждал с представителями ОБСЕ вопрос о возможности проведения выборов в Донбассе.

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