Гонконг, Китай, 14 декабря 2019, 13:02 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга задержали трех человек, обвиняемых в изготовлении самодельных взрывчатых веществ, об этом 14 декабря сообщает Associated Press.
Предположительно, изготовляемые изделия предназначались для использования в акциях протеста, продолжающихся в регионе несколько месяцев.
Ранее, в понедельник 9 декабря правоохранительные органы Гонконга обезвредили два самодельных взрывных устройства, начиненных гвоздями.
Напомним, акции протеста в Гонконге вызваны решением правительства ограничить права автономии. Манифестанты недовольны стремлением официального Пекина вмешиваться во внутренние дела региона.
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