Гонконг, Китай, , 13:02 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга задержали трех человек, обвиняемых в изготовлении самодельных взрывчатых веществ, об этом 14 декабря сообщает Associated Press.

Предположительно, изготовляемые изделия предназначались для использования в акциях протеста, продолжающихся в регионе несколько месяцев.

Ранее, в понедельник 9 декабря правоохранительные органы Гонконга обезвредили два самодельных взрывных устройства, начиненных гвоздями.

Напомним, акции протеста в Гонконге вызваны решением правительства ограничить права автономии. Манифестанты недовольны стремлением официального Пекина вмешиваться во внутренние дела региона.

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