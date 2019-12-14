Киев, , 13:00 — REGNUM Украинский юрист Андрей Портнов призвал бывшего президента Украины Петра Порошенко 24 января 2020 года явиться на допрос по делу о государственной измене в государственное бюро расследований Украины. Об этом юрист написал на своем telegram-канале вечером 13 декабря.

«Пётр Порошенко, по делу о государственной измене, 24 января в 11−00 с паспортом явиться к следователю ГБР. Повестка ушла на официальный адрес на Грушевского, 9а. К этому времени уже не будет действовать депутатская неприкосновенность, поэтому приходить надо заранее, чтоб не сглазить следователя», — написал Портнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юрист Андрей Портнов опубликовал сообщение ГБР Украины о начале досудебного расследования в отношении Петра Порошенко по делу о государственной измене. Расследование ГБР начато в ответ на заявление Андрея Портнова.

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