Пхеньян, , 12:02 — REGNUM Академия оборонных наук Корейской Народно-Демократической Республики заявила об очередном испытании, проведенном на космодроме «Сохэ». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания прошли 13 декабря с 22:41 по 22:48 по местному времени (16:41 — 16:48 по московскому времени).

«Наши ученые оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять на еще один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР», — сказано в сообщении ЦТАК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё на минувшей недели Академия оборонных наук КНДР заявила об успешных испытаниях на космодроме «Сохэ». Эти испытания, по сообщению академии, могут оказать очень существенное влияние на изменение стратегического положения республики.

Ряд экспертов считает, что в КНДР полным ходом идут испытания твердотопливного двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.