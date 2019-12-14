Пекин, 14 декабря 2019, 11:36 — REGNUM В связи с переизбранием Клауса Йоханнниса президентом Румынии, председатель КНР Си Цзиньпин направил в его адрес поздравительную телеграмму, сообщает 13 декабря Синьхуа.
В октябре исполнилось 70 лет со дня установления между странами дипломатических отношений. Отметив укрепление между странами отношений традиционной дружбы и партнёрского сотрудничества, китайский лидер подчеркнул, что оно отвечает коренным интересам народов Китая и Румынии. Страны активно взаимодействуют в рамках проекта «Пояса и пути», а также в более широком коллективном формате 16+1, объединяющем Китай со странами Восточной Европы.
Сердечно поздравив своего румынского коллегу, Си Цзиньпин призвал к дальнейшему расширению двусторонних обменов.