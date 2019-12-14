Пхеньян, , 11:41 — REGNUM Власти КНДР провели еще одно ракетное испытание на космодроме Сохэ, об этом 14 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что испытания были проведены в пятницу, 13 декабря в период с 22:41 по 22:48 по местному времени.

«Наши военные ученые получили поздравления от Центрального комитета партии. Испытания усилят потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР», — отметили в агентстве.

Напомним, на прошлой неделе на космодроме Сохэ также были проведены ракетные испытания, которые, по словам руководства Северной Кореи, должны привести к изменению стратегического положения государства.

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