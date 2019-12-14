Грузия, , 10:52 — REGNUM Факт утверждения парламентом Грузии 14 судей Верховного суда Грузии вызвал сожаление у содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Грузии Титуса Корлатяна (Румыния) и Клода Керна (Франция), заявление которых опубликовано на официальном сайте организации. По оценке представителей ПАСЕ, парламент принял это решение вопреки рекомендации мирового сообщества и Совета Европы.

«Во время нашего визита в сентябре мы выразили серьезную озабоченность непрозрачным и несовершенным процессом отбора кандидатов в Верховный суд Высшим советом юстиции. Тогда мы выразили надежду, что парламент исправит недостатки в процессе отбора, в том числе путем назначения лишь минимального числа судей, необходимого для обеспечения надлежащего функционирования Верховного суда, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — отметили содокладчики.

По их мнению, парламент Грузии назначил 14 из 19 кандидатов без соответствующего обоснования своего решения, в том числе, были назначены лица, которые «в процессе отбора не продемонстрировали юридических знаний и независимости, необходимых для такой важной должности».

Содокладчики ПАСЕ призывают власти Грузии принять оперативные меры по обеспечению доверия общественности к системе правосудия и независимости судебной системы. А для этого, по их словам, необходимо учитывать рекомендации Венецианской комиссии не только при отборе кандидатов, но и в процессе назначения судей в целом.

Содокладчики также сообщили, что с очередным наблюдательным визитом посетят Грузию в начале будущего года.

Напомним, что парламент Грузии на пленарном заседании 12 сентября утвердил 14 из представленных ему 19 кандидатов на вакантные должности судей в Верховном суде Грузии. Процесс утверждения кандидатов проходил на фоне протестов оппозиции и всевозможных «гражданских организаций», поддерживающих все акции и мероприятия, организуемые в Грузии соратниками экс-президента Михаила Саакашвили.

Интересно, что члены «Национального движения» выражали протест против назначения именно тех судей, которые служили в судебной системе при правлении Михаила Саакашвили.