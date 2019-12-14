Киев, , 10:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Информация о президентском законопроекте опубликована на официальном сайте Рады.

В карточке законопроекта сказано, что он был получен Радой и передан на рассмотрение 13 декабря. Зеленский пометил законопроект как неотложный.

Стоит отметить, что текст законопроекта пока не обнародован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после военного поражения в 2014 году Украина подписала Минские соглашения, которые предусматривают фактическую федерализацию страны. Однако Киев совершенно не собирается менять форму государственного устройства и всячески тормозит исполнение всех Минских соглашений.

Законы о децентрализации власти и предоставлении Донбассу особого статуса уже принимались на Украине, но в силу они так и не вступили.