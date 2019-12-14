Вашингтон, 14 декабря 2019, 10:30 — REGNUM Торговая война с КНР не принесла США ничего нового из того, что Вашингтон мог бы получить и без торговой войны, заявил журналист Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.
Фиклинг отметил, что Вашингтону мало что удалось достигнуть на фоне максимального давления на Китай, а когда давление снизится, Соединенные Штаты могут получить еще меньше.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал свое согласие на подписание соглашения о деэскалации торгового конфликта с Пекином. Согласно достигнутым договоренностям, США планируют снизить торговые пошлины в отношении китайского импорта и отказаться от введения новых пошлин, в то время как Пекин готов увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из США и предпримет дополнительные усилия для защиты интеллектуальной собственности США.
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