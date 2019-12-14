Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Торговая война с КНР не принесла США ничего нового из того, что Вашингтон мог бы получить и без торговой войны, заявил журналист Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

«После почти двух лет торговых баталий, встречных пошлин, переговоров, злых твитов и закулисных маневров мы, наконец, подошли к ожидаемому подписанию первой части торговой сделки между США и Китаем. Можно сказать, что оно того не стоило», — говорится в статье.

Фиклинг отметил, что Вашингтону мало что удалось достигнуть на фоне максимального давления на Китай, а когда давление снизится, Соединенные Штаты могут получить еще меньше.

«В настоящий момент мы оказались близки к заключению режима прекращения огня, который позволит США покинуть поле брани, сохранив несколько клочков своего достоинства. Было бы гораздо лучше, если бы Вашингтон вообще не начинал эту торговую битву», — говорится в статье.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал свое согласие на подписание соглашения о деэскалации торгового конфликта с Пекином. Согласно достигнутым договоренностям, США планируют снизить торговые пошлины в отношении китайского импорта и отказаться от введения новых пошлин, в то время как Пекин готов увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из США и предпримет дополнительные усилия для защиты интеллектуальной собственности США.

Читайте также: Советник Трампа не исключает введения новых пошлин на товары из Китая