Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Рано или поздно ЕС вновь поставит Великобританию перед сложным выбором: торговая сделка на условиях ЕС или отсутствие сделки, заявил политический обозреватель Гарван Уолш в статье для издания The Foreign Policy.

«Когда время, необходимое для проведения переговоров по торговому соглашению, истечет, Великобританию вновь могут поставить перед выбором, как и в случае с Брекситом: «сделка на условиях ЕС или отсутствие сделки». Однако на этот раз ЕС займет еще более сильную переговорную позицию», — говорится в статье.

По словам обозревателя, до подписания соглашения по Брекситу ЕС нужно было защищать интересы Ирландской Республики и предотвратить возможность установления жесткой границы между Дублином и Белфастом, но теперь все эти вопросы урегулированы в рамках соглашения по Брекситу.

Уолш добавил, что Великобритания вновь окажется на краю пропасти — вопрос заключается только в том, когда это произойдет: летом 2020 года или в 2022 году.

Напомним, после того, как дебаты о Брексите завершаться, начнутся переговоры по соглашению о свободной торговле между Великобританией и ЕС. Для Великобритании после выхода из ЕС данное соглашение о свободной торговле определит будущее ее экономических отношений с европейским блоком.

Переходный период, на протяжении которого действия Великобритании будут ограничены законами ЕС, истечет через год, однако к июлю 2020 года Лондон обязан принять решение о его продлении до конца 2022 года. Джонсон ранее заявил, что он не станет добиваться продления переходного периода.

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