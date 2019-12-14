Вашингтон, 14 декабря 2019, 10:29 — REGNUM Европейский союз получил от парламентских выборов в Великобритании то, что хотел, заявил политический обозреватель Гарван Уолш в статье для издания The Foreign Policy.
По словам обозревателя, в любом случае, последствия Брексита теперь будут распространяться только на территорию Соединенного Королевства.
Напомним, 12 декабря в Великобритании прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержал лидер Консервативной партии Борис Джонсон. Консерваторы получили, по предварительным данным, 364 из 650 мест в нижней палате парламента, завоевав парламентское большинство.
В результате выборов Британия получила консервативное правительство, пользующееся поддержкой со стороны парламента, которая необходима для завершения процесса Брексита. Вопрос о ратификации соглашения по Брекситу, которая казалась невозможной при предыдущем парламенте, будет рассмотрен на следующей неделе.
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