Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Европейский союз получил от парламентских выборов в Великобритании то, что хотел, заявил политический обозреватель Гарван Уолш в статье для издания The Foreign Policy.

«Брюссель может, наконец, переключить свое внимание с Брексита на вопросы связанные с бюджетом, реформированием еврозоны, кризисом принципа верховенства права и формированием оборонной политики, не беспокоясь о ссорах с нерешительными британцами, дестабилизирующими их союз», — заявил Уолш.

По словам обозревателя, в любом случае, последствия Брексита теперь будут распространяться только на территорию Соединенного Королевства.

«Несмотря на то, что шотландские националисты добились впечатляющих результатов на выборах, что в конечном итоге может привести к требованиям о проведении второго референдума о независимости Шотландии от Великобритании, этот конституционный кризис будет касаться только Лондона и Эдинбурга», — говорится в статье.

Напомним, 12 декабря в Великобритании прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержал лидер Консервативной партии Борис Джонсон. Консерваторы получили, по предварительным данным, 364 из 650 мест в нижней палате парламента, завоевав парламентское большинство.

В результате выборов Британия получила консервативное правительство, пользующееся поддержкой со стороны парламента, которая необходима для завершения процесса Брексита. Вопрос о ратификации соглашения по Брекситу, которая казалась невозможной при предыдущем парламенте, будет рассмотрен на следующей неделе.

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