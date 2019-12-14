Москва, , 09:44 — REGNUM Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект закона, в котором предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан. Проект федерального закона «О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц"был опубликован нафедеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данный законопроект предусматривает обязательный досудебный возврата просроченной задолженности граждан, вводит понятие «робот-коллектор», а также понятие «профессиональная коллекторная организация.

Речь идет о том, что взыскатель может обратиться в суд только если должник не расплатился в течение 30 дней после получения предложения о возврате долга. Или после получения отказа на такое предложение.

Также в законопроекте прописано, что правительство Российской Федерации может установить особенности взаимодействия с должником при взыскании долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.