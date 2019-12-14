Исламабад, , 09:45 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит Саудовскую Аравию с однодневным визитом, об этом 14 декабря сообщает Geo TV.

Визит является частью плана по развитию двустороннего сотрудничества, который включает регулярный обмен мнениями между двумя странами. Стороны обсудят последние события в регионе.

Имран Хан в 2019 году уже четвертый раз посетит королевство. Прежние визиты пришлись на май, сентябрь и октябрь. Также наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман посетил Пакистан в феврале 2019 года.

Как отмечает издание, Исламабад пытается играть роль посредника в переговорах между Ираном и королевством.

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