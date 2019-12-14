Москва, , 09:30 — REGNUM В Вене накануне, 13 декабря, состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров по газу. Представители российского публичного акционерного общества «Газпром» обсуждали с представителями украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» параметры контракта на транзит российского газа.

В ходе этого раунда переговоров удалось достичь лишь предварительных договоренностей по транзиту. Конечного варианта контракта пока нет.

Стоит отметить, что 31 декабря 2019 года истекает 10-летний российско-украинский контракт на транзит газа. Стороны до сих пор не определили, на какой срок будет заключен новый контракт, какова конечная цена транзита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона уже не раз заявляла, что готова заключить контракт лишь при условии отказа от претензий «Нафтогаза» к «Газпрому».