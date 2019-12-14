Киев, , 09:14 — REGNUM Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов будучи министром заработал около полумиллиона гривен посредством преподавательской деятельности. Об этом 13 декабря со ссылкой на изменения в данных декларации, поданных министром экономики в национальное агентство по предотвращению коррупции, сообщает УНН.

Согласно данным декларации, 30 сентября текущего года министр экономики получил немногим более 493 тысяч гривен ($ 21 000) за преподавательскую и научную деятельность в университете Питтсбурга в нерабочее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинских СМИ появилась информация, что Тимофей Милованов якобы получил премию за ноябрь месяц текущего года в размере 236 тысяч гривен. Ранее Милованов сетовал на то, что его зарплаты ему хватает только на оплату услуг такси, а сам министр живет на сбережения. Отметим, министром экономики Милованов стал 29 августа текущего года.

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