Анкара, , 09:07 — REGNUM Власти Турции депортировали четырех террористов в Великобританию, об этом 14 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Министерство внутренних дел страны опубликовало заявлении, в соответствии с которым становится ясно, что политика по высылке террористов будет продолжена.

В заявлении ведомства, приводимого изданием, не сказано к какой террористической группировке относились боевики, отправленные в Соединенное Королевство.

В настоящее время власти Турции изгнали из страны порядка 7 тыс. 500 террористов, в тюрьмах страны находятся еще 1 тыс. 149 боевиков, ожидающих решения своей участи.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Турции осудил признание Сенатом США геноцида армян