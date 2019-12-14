Гавана, , 08:30 — REGNUM На Кубу для участия во встрече глав стран — участниц Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) 13 декабря прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы находимся на нашей любимой Кубе для участия в очередном XVII саммите АЛБА. Это важная встреча на высшем уровне, подающая сигнал надежды и единения свободным народам, подтверждающая, что новый мир возможен. Вместе мы победим!», — написал Мадуро.

Предполагается, что на встрече, которая пройдёт 14 декабря, будет обсуждаться экономическое сотрудничества стран альянса в условиях санкций со стороны США в отношении ряда его членов.

Вторым вопросом повестки возможно будет идея создания Банка АЛБА.

В Боливарианский альянс для народов Америки — торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, входят девять стран: Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.

В 2018 году социалистическое содружество покинул Эквадор.

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