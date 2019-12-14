Киев, , 09:05 — REGNUM До миллиона гривен намерены потратить во фракции «Слуга народа» на новогодний корпоратив, который планируется провести в одном из самых дорогих ночных клубов столицы Украины «CHI». Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии Pavlovskynews, который был опубликован 13 декабря на канале издания в YouTube.

Журналист задал Александру Корниенко вопрос о том, идет ли он на корпоратив, проведение которого планируется на 20 декабря. На данный вопрос глава фракции ответил утвердительно. Также были заданы вопросы о месте проведении мероприятия, а также о его стоимости. Корниенко отметил, что корпоратив состоится в КВЦ «Парковый». А стоить это будет по словам Корниенко «около нескольких сотен тысяч гривен точно… до миллиона гривен».

В качестве источника финансирования Корниенко назвал партию («Слуга народа»). Однако также журналисты привели фрагмент комментария Корниенко, где на вопрос об источнике финансирования новогоднего корпоратива партии «Слуга народа», глава фракции ответил, что партия имеет спонсорскую финансовую поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский министр юстиции Денис Малюська пожаловался, что ему не хватает министерской зарплаты, так как он является отцом четверых детей.

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