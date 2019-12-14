Минск, , 08:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил Минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение. Об этом сказано в указе Лукашенко, опубликованном сегодня, 14 декабря, на национальном правовом интернет-портале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в конце октября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявлял, что Минск расчитывает получить у Китая кредит на 3,5 млрд юаней. Эти намерения возникли после того, как у белорусской стороны появились проблемы в получении кредиту в $600 млн у России.

В итоге Китай согласился дать кредит в размере 3,5 млрд юаней. Минфин Белоруссии будет вести дальнейшие переговоры с шанхайским филиалом Банка развития Китая.