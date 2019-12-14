Киев, , 08:05 — REGNUM Основной версией убийства журналиста Павла Шеремета является дестабилизация ситуации на Украине. Об этом вечером 13 декабря заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова» с Савиком Шустером на телеканале «Украина».

Аваков пояснил, что в ходе следствия изначально рассматривались три версии убийства журналиста. «Какие версии? Мы сразу рассматривали версию, что это ошибка объекта. Так как Павел Шеремет ездил на машине, которая принадлежала главному редактору «Украинской правды» Алене Притуле… Это была первая версия. Вторая была версия, что какой-то конфликт, связанный с его рабочей деятельностью. Третья версия была о том, что это дестабилизация», — отметил глава МВД.

«Их было много этих версий, мы последовательно отбрасывали [версии — ИА REGNUM]», — пояснил глава силового ведомства.

«В итоге мы взяли за базу такую достаточно широкую версию, что все-таки это попытка дестабилизации, в том числе с разными вариантами, — сделанная внутри страны (силами внутри страны), сделанная силами внутри страны с попыткой иностранного влияния. И отдельно — сделана прямым иностранным влиянием Российской Федерацией. Тогда у нас была одна из гипотез. Так как Павел был активным автором достаточно дискуссионной литературы в России, в том числе вместе с Немцовым писал его книгу. Была версия, что это одна из таких возможностей», — подытожил Аваков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр МВД Украины Арсен Аваков на брифинге с журналистами озвучил версию о возможной причастности к убийству Павла Шеремета представителей российских властей.

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