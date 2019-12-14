Владивосток, , 07:33 — REGNUM Посол России в Северной Корее Александр Мацегора предложил КНДР создать двустороннюю структуру для борьбы с браконьерством. Об этом дипломат заявил в эфире радио «Владивосток».

Он сообщил, что проблема с браконьерством северокорейских рыбаков в территориальных водах России произошла отчасти из-за того, что КНДР не получила квот на вылов рыбы.

«Как нам объяснили корейцы в руководстве минрыбхоза, когда имеют квоты законные, рыбаки не допускают нелегалов ловить рыбу там, где работают минрыбхозовские суда, а там абсолютная вольница пошла», — заявил Мацегора.

Дипломат подчеркнул, что Россия предъявила жесткую позицию для Северной Кореи — потребовала прекратить браконьерство, иначе северокорейские рыбаки могут лишиться квот.

«Мы должны создать с вами серьезную двустороннюю структуру, которая будет выявлять каждый случай браконьерства и делать все, чтобы этого не повторилось», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря суд в Приморье приговорил пятерых граждан КНДР за незаконный вылов краба-стригуна. Северокорейские браконьеры получили 1 год и 8 месяцев лишения свободы.

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