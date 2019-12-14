Франкфорт, США, , 07:31 — REGNUM Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл подал документы, готовясь в седьмой раз баллотироваться в верхнюю палату от штата Кентукки, сообщает телеканал CBS.

Макконнелл сделал это в городе Франкфорт, по месту представительства секретаря штата Кентукки. В своём выступлении он напомнил о воих заслугах перед штатом на посту сенатора. Выборы в Сенат пройдут в штате в ноябре 2020 года. Соперником Макконнелла от демократов, по-видимому, будет Эми Макграт, бывший военный пилот.

Макконнелл заседает в Сенате с 1985 года. Сейчас он числится среди влиятельных сторонников президента США Дональда Трампа и неоднократно высказывал мнение, что Сенат не поддержит импичмент главы Белого дома.

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