Сеул, , 07:07 — REGNUM В возрасте 94 лет скончался почетный председатель корпорации LG и ее бывший глава Ку Чжа Гён, 14 декабря передает агентство Yonhap.

Он стал руководить компанией в 1970 году после своего отца Ку Ин Хве, который и основал LG. В 1995 году Ку Чжа Гён передал пост главы корпорации своему сыну Ку Бон Му, который ушел из жизни в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Великобритании в возрасте 93 лет умер экс-глава транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг, которой являлся сыном основателя компании шведа Рубена Раусинга.

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