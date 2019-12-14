Монтевидео, , 07:06 — REGNUM У президента Уругвая Табаре Васкеса после прохождения им курса лучевой терапии для борьбы с раком легких не выявлено признаков заболевания. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба администрация президента.

В заявлении, подписанном лечащими врачами Васкеса, утверждается, что накануне президент прошёл клиническое обследования, положительно оценившее результаты проведенного курса лечения. И в настоящее время признаки обнаруженного ранее заболевания отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе во время медосмотра у президента Уругвая Табаре Васкеса врачи обнаружили злокачественное образование в правом легком с подозрениями на рак.

Во время прохождения курса лучевой терапии Васкес продолжил исполнять обязанности президента.

Это второй президентский срок Васкеса. 1 марта 2020 года президентские полномочия перейдут к избранному президенту Уругвая Луису Лакалье Поу.

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