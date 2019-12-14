Буэнос-Айрес, , 06:40 — REGNUM Находящийся в Аргентине бывший боливийский президент Эво Моралес поселится в городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который расположен на границе с Боливией, 13 декабря сообщает аргентинское издание Expreso de Salta.

Моралес переедет в город на следующей неделе. Также в Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оране будут жить двенадцать его сторонников, в том числе бывший боливийский вице-президент Альваро Гарсия Линера. На новом месте Моралес намерен руководить президентской кампанией его партии «Движение к социализму» на предстоящих в Боливии выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Эво Моралес прибыл из Кубы в Аргентину, запросив у властей государства политическое убежище.

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