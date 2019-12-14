Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает справедливым запуск процедуры импичмента и назвал демократов «партией ненависти» вечером 13 декабря в своём Twitter.

Трамп заявил, что его подвергают процедуре импичмента несправедливо, так как он «не сделал абсолютно ничего неправильного». Он назвал демократов «левыми радикалами», и заявил, что «ничего не делающие демократы превратились в партию ненависти». Трамп отметил, что, по его мнению, демократы «слишком плохи» для США.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса 13 декабря утвердил две статьи обвинения в рамках импичмента главы Белого дома. Трампу вменяют в вину злоупотребление властью и препятствование расследованию. Теперь эти статьи рассмотрит на следующей неделе палата полного состава.

Обвинительное заключение после утверждения будет передано в Сенат Конгресса, где процедура станет судебным процессом. Чтобы импичмент состоялся, его должны поддержать не менее двух третей сенаторов. Таким образом, при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента практически нулевая. Сейчас республиканская партия имеет большинство в Сенате

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Что бы ни говорили про импичмент, мой рейтинг зашкаливает