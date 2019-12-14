Иркутск, , 06:11 — REGNUM Сложивший с себя полномочия губернатора Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что решил уйти в отставку, потому что, по его мнению, так будет лучше для региона и его жителей. Об этом 13 декабря он написал на своей странице в Facebook.

Вместе с тем Левченко отметил достижения своей команды. Так, по его словам, бюджет региона за последние четыре года бюджет области вырос вдвое, а государственный долг сократился. Также большое внимание на посту губернатора он уделял пресечению незаконных рубок и повышению объём налоговых платежей от лесного и другого бизнеса.

«Мы первые в стране начали массово осваивать целинные земли. Мы много чего сделали впервые», — написал экс-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Левченко покинул руководящий пост на фоне недовольства его работой во время паводков летом 2019 года, выполнением поручений президента России по сохранению Байкала и другими проблемами региона.

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