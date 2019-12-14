Москва, , 05:45 — REGNUM Во время переговоров глав государств «нормандской четвёрки» в Париже предпринимались попытки вести переговоры на «повышенных тонах», подтвердил 13 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Попытки были. Разговор был рабочий», — сказал представитель Кремля отвечая на вопрос, действительно ли украинская сторона прибегла к повышению голоса, пытаясь поднять вопрос об изменении Минских соглашений.

Ранее об этой стороне встрече сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Выступая на площадке клуба «Валдай», он рассказал, что саммит в Париже иногда разговор вёлся на повышенных тонах. Напомним, встреча «нормандской четвёрки» (РФ, Украина, Германия, Франция) проходила вечером 9 декабря, и была посвящена урегулированию ситуации на юго-востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями.

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