Минск, , 05:50 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, одобривший займ у Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн) на пять лет, минфину поручено подписание соглашения, сообщает 14 декабря национальный правовой интернет-портал.

В указе обнародовано постановление Лукашенко о привлечении году внешнего государственного займа шанхайского филиала Банка развития Китая на 3,5 млрд китайских юаней сроком на пять лет. Целями займа в указе названы необходимость «погашения и обслуживания государственного долга», поддержка золотовалютных резервов и содействие белорусско-китайской торговле.

В октябре 2019 года министр финансов Максим Ермолович, сообщил о планах Минска привлечь китайский кредит на $500 млн. Кредит, по заявлениям белорусских властей, станет альтернативой госкредиту РФ примерно на $600 млн.

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