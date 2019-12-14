Куала-Лумпур, , 07:51 — REGNUM Власти Малайзии задержали в порту Джохор вьетнамский танкер, который ранее был замечен в северокорейском порту Нампхо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агенство по обеспечению соблюдения морского права Малайзии (MMEA).

Согласно опубликованным данным, танкер «Viet t Tin 01» был задержан за нарушение государственной границы и незаконное нахождение на территории страны. В настоящее время ведется расследование.

Отмечается, что 25 февраля текущего года вьетнамский танкер был замечен в северокорейском порту, однако никакой информации, подтверждающей незаконную перевозку и сбыт топлива, нет.

По данным журналистов, представители вьетнамской компании, которой принадлежит судно, также не выходят на связь.

Согласно данным автоматической идентификационной системы (AIS), вьетнамское судно прибыло в Малайзию 20 июня. 20 марта оно было замечено в порту Шидао (Китай), а 9 июня в порту Гаосюна (Тайвань).