Вена, , 05:28 — REGNUM Делегации российского «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» завершили переговоры о транзите газа, проходившие в Вене. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба российской компании.

Основной темой встречи стало продление контракта между компаниями, обеспечивающего поставки газа российского газа после 1 января 2020 года.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года», — прокомментировали встречу в «Газпроме».

Как пояснил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в ходе переговоров стороны смогли достигнуть предварительных договорённостей. По его словам, о согласованном варианте контракта говорить преждевременно, однако стороны заняли «конструктивную позицию» и «работа продолжается».

Ранее, напомним, на Украине называли 13 декабря крайним сроком, когда возможно заключение нового контракта для бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы.

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