Каракас, , 05:29 — REGNUM Основатель частной военной компании Academi (бывшая Blackwater) Эрик Принс может оказаться под судом за ноябрьскую встречу с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, сообщило 13 декабря агентство Reuters.

Принс, по данным агентства, информировал лишь одного представителя американской администрации о планирующихся переговорах. Его встреча с Родригес, которая находится под санкциями США, может быть квалифицирована как нарушение американских законов.

Обострение кризиса в Венесуэле случилось после самопровозглашения себя президентом Хуаном Гуайдо, лидером оппозиции Боливарианской Республики 23 января 2019 года. Его признали власти США, участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большая часть стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой переворота и разорвал дипотношения с США.

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