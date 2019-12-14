Гонконг, Китай, , 05:05 — REGNUM Полицией Гонконга были задержаны пять подростков по делу об убийстве старика месяц назад во время беспорядков, сообщила 14 декабря пресс-служба ведомства.

Гонконгская полиция сообщила об аресте трёх мальчиков и двух девочек возраста 15 — 18 лет по подозрению в причастности к убийству пожилого человека 13 ноября.

Ранее полиция объявляла о премии в 800 тыс. гонконгских долларов, что составляет около 6,5 млн рублей, за информацию об убийцах семидесятилетнего уборщика. При беспорядках ему попали в голову кирпичом, на следующий день он умер в больнице.

С лета 2019 года в Гонконге проходят массовые акции протеста. Несмотря на отмену законопроекта об экстрадиции преступников в Китай, послужившего причиной, радикалы продолжали свои выступления, переходящие в беспорядки. Последний месяц ситуация стала менее острой, митинги проходят мирно.

За полгода противостояния было задержано более 6 000 участников уличных беспорядков, 40% из них — подростки и молодёжь.

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