Абуджа, , 04:31 — REGNUM Четыре сотрудника неправительственной организации «Действие против голода», похищенные в июле 2019 года, найдены убитыми. Об это 13 декабря сообщается на сайте организации.

Представители «Действия против голода» осудили убийства и выразили сожаление, что призывы НПО не были услышаны похитителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря члены нигерийской террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили двадцать одного человека на севере Камеруна вблизи нигерийской границы.

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