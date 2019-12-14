Москва, , 04:31 — REGNUM Двадцать первый по счёту съезд российской объединенной демократической партии «Яблоко» будет проведён в Москве 14−15 декабря, на нём состоятся выборы руководства партии, включая её председателя, сообщает пресс-служба «Яблока».

Работа съезда начнётся 14 декабря. Вначале руководство партии отчитается о проделанной работе, затем состоится обсуждение докладов.

На первый день съезда назначены выборы главы «Яблока». На пост председателя выдвинуты три кандидата: действующая глава партии Эмилия Слабунова, её заместитель Николай Рыбаков и член политкомитета «Яблока» Лев Шлосберг. Делегаты, по уставу партии, могут выдвигать других кандидатов в ходе съезда.

С 2002 по 2008 годы партией руководил Григорий Явлинский, до 2015 года — Сергей Митрохин, а с 2015 года по 2019 год председателем «Яблока» была Слабунова.

На второй день состоится доклад о планах развития партии и выборы на руководящие должности «Яблока». В конце съезда будут приняты партийные политические заявления.

«Яблоко» принимало участие во всех выборах в Государственную Думу России, однако лишь трижды попадала в парламент — в 1993, 1995 и в 1999 годах. Явлинский трижды претендовал на пост президента РФ — в 1996, 2000 и 2018 годах, получив соответственно 7,34%, 5,8% и 1,05% голосов.