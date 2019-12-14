Бейрут, , 02:37 — REGNUM Формирование нового правительства Ливана осложнено тем, что в его состав должно войти максимальное число политических сторон страны, заявил лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла в эфире телеканала Аль-Манар.

«На третий день протестов я заявил, что мы не согласны на отставку правительства. И рассказал о причинах, среди которых — сложность формирования нового правительства, что это займет время, а это не в интересах страны», — заявил он.

По словам лидера «Хезболлы», отставка правительства лишь приведет к потере времени. Он подчеркнул, что лучше бы правительство осталось старым, а протесты продолжались бы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря министр экономики Ливана Мансур Бтеиш заявил, что страна теряет в день до $80 млн из-за политического кризиса. Он добавил, что дефицит бюджета Ливана в 2020 году окажется гораздо больше, чем ожидалось.

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