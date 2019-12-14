Москва, , 02:34 — REGNUM Приднестровье и Молдавия утратили потенциал переговоров в текущем году. Об этом заявила в ходе видеомоста с Кишиневом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такую ситуацию она объяснила электоральными и постэлекторальными процессами в Молдавии, где произошла смена трёх правительств. «Некоторые молдавские политики, которые отвечали за молдавско-приднестровское урегулирование, в этот период, видимо, руководствовались какими-то своими соображениями и, на наш взгляд, тормозили реализацию ранее достигнутых договорённостей», — приводят слова Захаровой «Новости Приднестровья».

По ее словам, снизилась динамика встреч молдавско-приднестровских рабочих групп, а по некоторым направлениям даже наблюдался регресс. Результатом этого, добавила Захарова, стала единственная в этом году официальная встреча в формате «5+2» в Братиславе, на которой стороны даже не смогли согласовать итоговый протокол.

«Россия как страна гарант проводит очень активные переговоры со сторонами, для того чтобы за оставшиеся почти две недели словацкого председательства в ОБСЕ и Кишинёв, и Тирасполь смогли преодолеть разногласия по конкретным вопросам и смогли подписать Братиславский протокол. Такой документ, мы считаем, подписать надо, и он важен как с точки зрения анализа ситуации, так и для того, чтобы определить пути для продвижения вперёд», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По её словам, Молдавия и ПМР в первую очередь должны наладить эффективное конструктивное взаимодействие в социально-экономической и гуманитарной сферах, выстроить систему мер доверия и только после этого приступать к политическому диалогу.