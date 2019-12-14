Кишинёв, , 02:22 — REGNUM Власти Молдавии, где у руля оказались социалисты и их лидер Игорь Додон, намерены строго выполнять все обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС, потому что «не партии, а государство подписало это соглашение». Об этом заявила на встрече с молдавской диаспорой в Венгрии спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная, передает ИА REGNUM.

«Нам нужно много трудиться, и мы надеемся, что изменения к лучшему в стране приведут вас домой. Страна нуждается в вашем опыте и энергии», — сказала Гречаная представителям молдавской диаспоры.

П]о итогам визита в Будапешт Гречаная заявила, что «Венгрия — надежный друг Республики Молдова в Европейском союзе и партнер, готовый нас поддержать».

Напомним, в предвыборной кампании и сразу после избрания на пост президента в 2016 году Игорь Додон заявлял, что денонсирует Соглашение об ассоциации с ЕС. Затем он сменил риторику, заявив, что будет добиваться лишь пересмотра соглашения. Затем Додон вовсе снял эту тему с повестки, заявив, что он и социалисты будут строго исполнять соглашение с ЕС.