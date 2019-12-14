Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Верховный суд США решил отложить до марта 2020 года рассмотрение дел, имеющих связь с доступом к экономической отчётности президента СЩА Дональда Трампа, сказано в обнародованных вечером 13 декабря судебных материалах.

В вынесенном судом постановлении говорится, что три дела будут рассмотрены в марте следующего года. Вынесение окончательных вердиктов предполагается в июне 2020 года.

Верховным судом ранее, 6 декабря, было приостановлено решение апелляционного суда второго округа о выдаче Deutsche Bank и банком Capital One Палате представителей Конгресса финансовой информации Трампа до 13 декабря.

В мае 2019 года судом Южного округа штата Нью-Йорк был отклонён иск Трампа о наделении банков правом не передавать Конгрессу его финансовой информации