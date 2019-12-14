Богота, , 03:19 — REGNUM Граждане Колумбии в рамках проведения общенационального диалога смогут предлагать свои идеи властям через интернет-платформу. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба президента Колумбии Ивана Дуке.

По словам президента, новая открытая платформа даст возможность гражданам поделиться с властями идеями, предложениями и размышлениями «по самым различным темам», поможет «выстроить коллективную работу по вопросам, которые очень волнуют граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии к масштабным антиправительственным акциям протеста присоединились организации и региональные советы коренных народностей.

Масштабные акции протеста против социальной и экономической политики правительства страны начались 21 ноября.

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